Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alleinunfall mit einem hochmotorisierten Fahrzeug - eine Person schwer verletzt

Lohmar (ots)

Am Sonntagmorgen (09. November) ereignete sich gegen 05:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundestraße 56 (B 56) in Lohmar.

Ein 39 Jahre alter Fahrzeugführer aus Lohmar war mit einem Audi RS 7 von Lohmar-Heide in Richtung Siegburg-Stallberg unterwegs, als er im Bereich einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam nach ca. 70 Metern in einem leicht abschüssigen Böschungsbereich zum Stehen.

Der Fahrzeugführer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Nach einer ersten Behandlung durch den Rettungsdienst am Unfallort wurde er mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen höheren fünfstelligen Betrag geschätzt. Da der Verdacht bestand, dass Betriebsmittel in das Erdreich eingesickert waren, wurde durch die Feuerwehr die Untere Wasserbehörde informiert. Diese erschien zur weiteren Begutachtung an der Unfallstelle.

Für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme musste die B 56 in dem Teilstück zwischen Franzhäuschenstraße und Zeithstraße komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Sperrung konnte um 08:10 Uhr wieder aufgehoben werden.

Nach ersten Zeugenaussagen könnte überhöhte Geschwindigkeit ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat geführt.(AL)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

