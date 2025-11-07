PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Verletzte nach Vorfahrtsverstoß

Troisdorf (ots)

Beim Abbiegen auf die Luxemburger Straße kam es gestern Abend (06. November) um 21.30 Uhr in Troisdorf Spich zu einer Kollision, bei der drei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 65 Jahre alter Mann aus Niederkassel kam mit seinem schwarzen Lexus aus der unterordneten Echternacher Straße und bog nach links auf die Luxemburger Straße in Richtung des Kreisverkehrs ab. Dabei übersah er den von links kommenden bevorrechtigten 27-jährigen Troisdorfer in seinem weißen Seat.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem nicht nur die beiden Autofahrer, sondern auch die 36-jährige Beifahrerin im Lexus verletzt wurden. Alle Verletzten kamen mit dem Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, kam die Feuerwehr zur Unterstützung dazu. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

