Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rote Ampel missachtet

Pkw erfasst Fußgängerin

Ruppichteroth (ots)

Am Mittwochnachmittag (05. November) kam es in Ruppichteroth zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Gegen 14:00 Uhr fuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer auf der Wilhelmstraße in Richtung Brölstraße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog der aus Nümbrecht stammende Mann nach links auf die Brölstraße in Fahrtrichtung Waldbröl ab. Dabei missachtete er offenbar die für ihn Rotlicht zeigende Ampel und erfasste eine 46-jährige Mucherin, die Die Fahrbahn bei Grünlicht zeigender Fußgängerampel überquerte. Die Frau wurde durch den Aufprall zu Boden gestoßen und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden. Die Polizei sicherte vor Ort Unfallspuren, fertigte Unfallfotos und eine Unfallskizze. Gegen den Pkw-Fahrer richtet sich nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. (Li)

