POL-SU: Trickdiebstahl in Sankt Augustin - Täter geben sich als Heizungsableser aus

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochmittag (05. November) kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Mülldorfer Straße in Sankt Augustin-Niederpleis zu einem Trickdiebstahl. Unbekannte verschafften sich unter dem Vorwand, die Heizung ablesen zu müssen, Zutritt zur Wohnung eines Ehepaares. Der 90-jährige Bewohner berichtete, dass seine Ehefrau mit einer vermeintlichen Messdienstleisterin sprach, während ein unbekannter Mann unbemerkt ebenfalls die Wohnung betrat. Nach kurzer Zeit verließen die Fremden die Wohnung wieder. Danach stellten die Bewohner fest, dass Schubladen durchwühlt worden waren und eine Taschenuhr sowie Zahngold fehlten. Der Wert der Beute beträgt nach einer ersten Schätzung etwa 500 Euro. Der männliche Täter wird beschrieben als 20 bis 35 Jahre alt, etwa 180 cm bis 185 cm groß, schlank, hatte dunklen Teint und dunkle Haare. Die Frau war zwischen 20 und 25 Jahren alt und zwischen 165 cm und 170 cm groß, hatte eine schlanke Statur, dunklen Teint, schulterlange schwarze Haare und war mit einem schwarzen, hüftlangen Mantel bekleidet. Die Frau soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Hinweise zu Tat oder Tätern erbittet die Polizei unter 02241 541-3321. Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen. Lassen Sie keine Fremden Leute in Ihre Wohnung. Seien Sie misstrauisch. Lassen Sie sich Ausweise und einen Auftrag zeigen. Fragen Sie im Zweifel bei der Stelle nach, von der die vermeintlichen Heizungsableser oder Handwerker kommen. Weitere Präventionshinweise erhalten Sie unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Li) #SicherImAlter

