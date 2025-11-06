PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl in Sankt Augustin - Täter geben sich als Heizungsableser aus

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochmittag (05. November) kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Mülldorfer Straße in Sankt Augustin-Niederpleis zu einem Trickdiebstahl. Unbekannte verschafften sich unter dem Vorwand, die Heizung ablesen zu müssen, Zutritt zur Wohnung eines Ehepaares. Der 90-jährige Bewohner berichtete, dass seine Ehefrau mit einer vermeintlichen Messdienstleisterin sprach, während ein unbekannter Mann unbemerkt ebenfalls die Wohnung betrat. Nach kurzer Zeit verließen die Fremden die Wohnung wieder. Danach stellten die Bewohner fest, dass Schubladen durchwühlt worden waren und eine Taschenuhr sowie Zahngold fehlten. Der Wert der Beute beträgt nach einer ersten Schätzung etwa 500 Euro. Der männliche Täter wird beschrieben als 20 bis 35 Jahre alt, etwa 180 cm bis 185 cm groß, schlank, hatte dunklen Teint und dunkle Haare. Die Frau war zwischen 20 und 25 Jahren alt und zwischen 165 cm und 170 cm groß, hatte eine schlanke Statur, dunklen Teint, schulterlange schwarze Haare und war mit einem schwarzen, hüftlangen Mantel bekleidet. Die Frau soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Hinweise zu Tat oder Tätern erbittet die Polizei unter 02241 541-3321. Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen. Lassen Sie keine Fremden Leute in Ihre Wohnung. Seien Sie misstrauisch. Lassen Sie sich Ausweise und einen Auftrag zeigen. Fragen Sie im Zweifel bei der Stelle nach, von der die vermeintlichen Heizungsableser oder Handwerker kommen. Weitere Präventionshinweise erhalten Sie unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Li) #SicherImAlter

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 14:36

    POL-SU: Verkehrsunfall an Bahnübergang - Eine Person tödlich verletzt

    Hennef (ots) - Heute Vormittag (05. November) kam es in Hennef an einem Bahnübergang zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 68 Jahre alter Mann von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt wurde. Gegen 10:15 Uhr wollte der Hennefer den beschrankten Übergang an der Bröltalstraße zu Fuß überqueren. Dabei erfasste ihn die S-Bahn, die in Richtung Hennef ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:10

    POL-SU: Frauen beim Einkauf bestohlen / Polizei warnt vor Taschendieben

    Rhein-Sieg-Kreis (ots) - Am Dienstag (04. November) kam es gleich zu drei Taschendiebstählen. Frauen in Eitorf, Hennef und Lohmar wurden beim Einkaufen bestohlen. Zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr befand sich eine 69 Jahre alte Henneferin in einem Discounter an der Löhestraße. Hier wurde sie von einem Mann in ein Gespräch verwickelt, in dessen Verlauf sich die Frau ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 10:54

    POL-SU: Betrüger erbeuten wertvollen Schmuck

    Lohmar (ots) - Am Dienstag (04. November) erbeuteten Betrüger in Lohmar wertvollen Schmuck. Ein Ehepaar aus Wahlscheid schilderte der später hinzugerufenen Polizei folgenden Sachverhalt: Gegen 16:30 Uhr habe man zunächst einen Anruf erhalten. Der Anrufer habe sich als Polizist ausgegeben und erklärte, dass man einen verdächtigen Zettel aufgefunden habe, auf der die Adresse der Eheleute stehe. Nun gehe man davon aus, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren