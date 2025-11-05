PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrüger erbeuten wertvollen Schmuck

Lohmar (ots)

Am Dienstag (04. November) erbeuteten Betrüger in Lohmar wertvollen Schmuck. Ein Ehepaar aus Wahlscheid schilderte der später hinzugerufenen Polizei folgenden Sachverhalt: Gegen 16:30 Uhr habe man zunächst einen Anruf erhalten. Der Anrufer habe sich als Polizist ausgegeben und erklärte, dass man einen verdächtigen Zettel aufgefunden habe, auf der die Adresse der Eheleute stehe. Nun gehe man davon aus, dass in nächster Zeit bei ihnen eingebrochen werden solle. Zum Schutz wertvoller Gegenstände wolle die Polizei diese nun sichern. Die Frau gab daraufhin an, teuren Schmuck zu besitzen. Zu dessen Sicherung wurde ein persönliches Treffen vereinbart. Gegen 18:50 Uhr erschien dann ein Unbekannter an der Wohnanschrift der Senioren in der Straße "Heiligenstock". Im Wohnzimmer machte er zunächst Fotos von dem bereitgestellten Schmuckkoffer. Als der Fremde die Hausbewohner unter einem Vorwand aus dem Haus locken wollte, wurden diese misstrauisch. Der Tatverdächtige ergriff sodann den Schmuckkoffer und entfernte sich mit diesem in unbekannte Richtung. Der Koffer, in dem sich Schmuck im Gesamtwert eines fünfstelligen Eurobetrags befand, ist schwarz und hat etwa die Maße 40cm x 30cm x 25cm. Den Tatverdächtigen beschrieben die Opfer wie folgt: Etwa 20 Jahre alt und circa 170 cm groß, von schlanker Statur, mit mittelblondem, lockigem Haar. Er war mit dunkler Hose und dunklem T-Shirt bekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3121. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Seien Sie misstrauisch und machen Sie Fremden gegenüber und am Telefon keine Angaben zu Ihren Vermögensverhältnissen, zu Wertgegenständen oder zu sonstigen sensiblen Daten. Legen Sie im Zweifel auf und rufen selbständig ihre örtliche Polizei oder den Notruf an. Lassen Sie keine Fremden ins Haus. Klären Sie auch Freunde und Angehörige über diese Betrugsart auf. (Uhl) #SicherImAlter

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

