PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus
Polizei warnt vor Betrugsmasche

Niederkassel (ots)

Am Montag (03. November) wurden im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Siegburg drei Betrugsversuche angezeigt, bei denen die Täter sich als Polizeibeamte ausgaben. Gegen 13:00 Uhr erhielt ein 86 Jahre alter Niederkasseler im Ortsteil Lülsdorf einen Anruf eines Unbekannten, der sich als Herr Krämer von der Polizei ausgab. Er erkundigte sich nach einer Münzsammlung und schickte dann einen angeblichen Kollegen zur Anschrift des 86-Jährigen, um sich die Sammlung zeigen zu lassen. Der Senior ging jedoch nicht darauf ein, so dass sich der Tatverdächtigte wieder entfernte. Im Ortsteil Ranzel klingelte gegen 16:00 Uhr das Telefon einer 85-Jährigen. Der Anrufer gab sich ebenfalls als Polizist aus und erkundigte sich nach dem Schmuck der Seniorin. Als ebenfalls wenig später ein angeblicher Polizist vor der Tür stand, um sich den Schmuck anzusehen, wies die 85-Jährige ihn ab, woraufhin der Fremde wieder ging. Ebenfalls in Ranzel wohnt die dritte Angerufene. Ihr Telefon klingelte gegen 15:30 Uhr. Der angebliche Polizeibeamte wollte hier unter einem Vorwand die Bankdaten der 64-Jährigen erfragen. Auch sie wurde jedoch misstrauisch und ging nicht auf die Forderungen ein. Stattdessen stellte sie dem Anrufer Fragen, der daraufhin das Telefon beendete. In allen drei Fällen kam es somit zu keinem Vermögensschaden. Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Betrugsmasche durch falsche Polizeibeamte. Gehen Sie auf keinen Fall auf Geldforderungen oder die Übergabe von Wertgegenständen ein. Lassen Sie keinen Unbekannten in die Wohnung und machen Sie am Telefon keine Angabe zu Vermögensverhältnissen oder persönlichen Daten. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifel einfach auf. Setzen Sie sich mit Ihrer örtlichen Polizei in Verbindung, oder wählen Sie den Notruf, wenn Sie einen solchen verdächtigen Anruf erhalten. Klären Sie auch Angehörige über die Betrugsmasche auf. (Uhl) #SicherImAlter

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 11:47

    POL-SU: Einbruch in Jugendtreff

    Niederkassel (ots) - Zwischen Freitag (31. Oktober), 22:00 Uhr und Sonntag (02. November), 11:00 Uhr wurde in einen Jugendtreff in Niederkassel eingebrochen. Das Gebäude befindet sich auf einem eingezäunten Grundstück an der Straße "Im Schengfeld" im Ortsteil Mondorf. Eine Reinigungskraft entdeckte am Sonntagmorgen den Einbruch und verständigte mit einer Sozialarbeiterin die Polizei. Augenscheinlich haben der oder die Tatverdächtigen im angegebenen Zeitraum mittels ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:45

    POL-SU: Zeugen melden betrunkenen Autofahrer / Mann mit 1,4 Promille unterwegs

    Troisdorf (ots) - In Troisdorf meldeten am Sonntag (02. November) aufmerksame Verkehrsteilnehmer der Polizei eine sogenannte Trunkenheitsfahrt. Die Zeugen hatten einen Pkw gesehen, der auf der Bundesautobahn 560 (BAB 560) im Bereich einer Baustelle abwechselnd deutlich zu schnell und dann wieder viel langsamer als die erlaubten 80 km/h fuhr. Außerdem machte der Opel ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:38

    POL-SU: 76-Jähriger wird Betrugsopfer / Täter gibt sich als Tochter aus

    Sankt Augustin (ots) - Am Freitag (31. Oktober) erstattete ein 76 Jahre alter Sankt Augustiner bei der Polizei Anzeige wegen Betrugs. Der Mann gab an, dass er am Vortag gegen 18:30 Uhr eine SMS mit folgendem Inhalt erhalten habe: "Hallo Papa, mein Handy ist kaputt. Bitte notiere Dir meine neue Rufnummer. Ich muss noch dringend Überweisungen tätigen, komme jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren