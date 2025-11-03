Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Jugendtreff

Niederkassel (ots)

Zwischen Freitag (31. Oktober), 22:00 Uhr und Sonntag (02. November), 11:00 Uhr wurde in einen Jugendtreff in Niederkassel eingebrochen. Das Gebäude befindet sich auf einem eingezäunten Grundstück an der Straße "Im Schengfeld" im Ortsteil Mondorf. Eine Reinigungskraft entdeckte am Sonntagmorgen den Einbruch und verständigte mit einer Sozialarbeiterin die Polizei. Augenscheinlich haben der oder die Tatverdächtigen im angegebenen Zeitraum mittels eines Hammers ein Loch in das Glas der Eingangstür geschlagen. Im Inneren brachen sie Geldkassetten auf und entkamen unerkannt mit dem enthaltenen Bargeld und einer Spielekonsole. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tätern geben kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3221 bei der Polizei. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz bietet die Siegburger Kriminalpolizei. Termine und weitere Informationen erhalten Sie unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell