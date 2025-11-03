Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei verletzte Autofahrer nach Zusammenstoß im Kreisverkehr

Siegburg (ots)

Bei einem Zusammenstoß am Samstagmittag (01. November) sind in Siegburg zwei 55 und 72 Jahre alte Männer verletzt worden. Beide mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 72-Jährige gegen 14.15 Uhr mit seinem VW-SUV auf der Frankfurter Straße stadteinwärts. Am Kreisverkehr Frankfurter Straße/Händelstraße/Wilhelm-Ostwald-Straße überfuhr er aus ungeklärten Gründen zunächst den Fahrbahnteiler und kollidierte im Kreisverkehr mit dem bevorrechtigten Porsche-SUV des 55-Jährigen. Der 55-jährige Siegburger war aus Richtung der Händelstraße in den Kreisverkehr eingefahren. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden werden auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Der 72-jährige Siegburger konnte zum Unfallhergang nicht befragt werden, da er umgehend ins Krankenhaus gebracht wurde. Nach Angaben des Rettungsdienstes lagen Hinweis für ein internistisches Ereignis vor.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell