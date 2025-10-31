Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Hennef (ots)

In Hennef kam es zwischen Mittwoch (29. Oktober), 23:30 Uhr und Donnerstagmorgen (30. Oktober), 09:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Bröltalstraße. Ein oder mehrere unbekannte Täter drückten nach ersten Erkenntnissen ein Oberlicht über einer Zugangstür zu dem Ladenlokal auf und gelangten so in das Innere. Hier brachen sie eine Kasse auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend entkamen sie unerkannt durch das Oberlicht. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. Kostenlose Beratungen zur Einbruchsicherung ihrer privaten oder gewerblichen Immobilie führen Spezialisten der Siegburger Kriminalpolizei durch. Weitere Informationen und Termine erhalten Sie unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

