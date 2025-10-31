PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Hennef (ots)

In Hennef kam es zwischen Mittwoch (29. Oktober), 23:30 Uhr und Donnerstagmorgen (30. Oktober), 09:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Bröltalstraße. Ein oder mehrere unbekannte Täter drückten nach ersten Erkenntnissen ein Oberlicht über einer Zugangstür zu dem Ladenlokal auf und gelangten so in das Innere. Hier brachen sie eine Kasse auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend entkamen sie unerkannt durch das Oberlicht. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. Kostenlose Beratungen zur Einbruchsicherung ihrer privaten oder gewerblichen Immobilie führen Spezialisten der Siegburger Kriminalpolizei durch. Weitere Informationen und Termine erhalten Sie unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

    POL-SU: Seniorin wird Opfer von Online-Betrügern

    Troisdorf (ots) - Am Donnerstag (30. Oktober) erstattete eine 79 Jahre alte Troisdorferin bei der Polizei Anzeige wegen Betrugs. Zwei Tage zuvor, am 28. Oktober, habe die Frau auf ihrem Computer eine Nachricht erhalten, wonach ein Virus auf dem Gerät identifiziert worden sei und die Nutzerin eine Mobilfunknummer anrufen solle. Dies machte die Seniorin und sprach mit einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. Der Mann gab ...

    POL-SU: Verdacht auf Drogenkonsum - 23-Jähriger flieht aus Krankenhaus und leistet Widerstand

    Sankt Augustin (ots) - In der Nacht zu Freitag (31. Oktober) führten Polizeibeamte gegen 02:05 Uhr in Sankt Augustin eine Verkehrskontrolle durch. Der Fahrer eines Pkw sollte auf der Bonner Straße am Lindenhof kontrolliert werden, da das rechte Rücklicht seines Fahrzeugs defekt war. Im Rahmen der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. ...

    POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Sankt Augustin (ots) - Am Mittwoch (29. Oktober) kam es in Sankt Augustin-Hangelar zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Während die Bewohner des freistehenden Gebäudes in der Kölnstraße zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr unterwegs waren, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt. Der oder die Täter hebelten ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss auf, ...

