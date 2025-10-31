PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verdacht auf Drogenkonsum - 23-Jähriger flieht aus Krankenhaus und leistet Widerstand

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Freitag (31. Oktober) führten Polizeibeamte gegen 02:05 Uhr in Sankt Augustin eine Verkehrskontrolle durch. Der Fahrer eines Pkw sollte auf der Bonner Straße am Lindenhof kontrolliert werden, da das rechte Rücklicht seines Fahrzeugs defekt war. Im Rahmen der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest reagierte positiv, woraufhin der 23-jährige Fahrer zur Blutprobenentnahme nach Troisdorf in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort versuchte der Mann sich der Maßnahme zu entziehen und rannte durch den rückwärtigen Bereich des Krankenhauses in Richtung der Straße "Am Prinzenwäldchen" davon. Nach einer kurzen Suche konnte er von den Polizisten in einem Vorgarten in der Nähe gefunden werden. Der Mann hatte sich flach auf die Wiese gelegt, um sich so zu verstecken. Als die Beamten den Flüchtigen an seiner Oberbekleidung ergriffen, versuchte er erneut wegzulaufen und schlug dabei um sich. Die Polizisten konnten ihn überwältigen und vorläufig festnehmen. Verletz wurde bei dem Gerangel niemand. Der mutmaßliche Verkehrssünder wurde erneut ins Krankenhaus gebracht und die fällige Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Neben dem Vorwurf des Fahrens unter Drogeneinfluss, muss sich der Kölner nun auch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (Li)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

