Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw kommt von Fahrbahn ab und bleibt auf Fahrerseite liegen

Lohmar (ots)

Am Mittwochmorgen (29. Oktober) ereignete sich gegen 07:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 49 (K 49) in Lohmar.

Ein 20-jähriger Fahrer eines Toyota war aus Richtung Schlehecker Straße in Richtung Lohmar-Oberschönrath unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug geriet in die angrenzende Böschung, kippte auf die Fahrerseite und kam schließlich auf der Fahrbahn auf der Seite liegend zum Stillstand. Der junge Fahrer aus Lohmar erlitt leichte Verletzungen. Nach ärztlicher Versorgung am Unfallort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr reinigten die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

