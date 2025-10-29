PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sicherheitstag in Troisdorf - Umfangreiche Kontrollen zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit

POL-SU: Sicherheitstag in Troisdorf - Umfangreiche Kontrollen zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (28. Oktober) führte die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis gemeinsam mit der Bundespolizei, dem Zoll, dem Ordnungsamt der Stadt Troisdorf sowie Mitarbeitenden der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) einen groß angelegten Sicherheitstag durch. Trotz teilweise regnerischen Wetters waren über 100 Einsatzkräfte zur Erhöhung der Präsenz im öffentlichen Raum sowie zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Einsatz.

Unter der Leitung von Polizeihauptkommissar André Grothe waren die Kräfte ganztägig an verschiedenen Kontrollorten im Stadtgebiet aktiv. Ein Schwerpunkt lag auf Gewerbekontrollen: Polizeibeamte begleiteten Mitarbeitende der Troisdorfer Ordnungsbehörde sowie Zollkräfte bei Überprüfungen von Kiosken. Insgesamt wurden rund 60 Verstöße, unter anderem gegen das Jugendschutz- und Nichtraucherschutzgesetz, festgestellt und mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet.

In der Fußgängerzone informierten Spezialistinnen und Spezialisten der Verkehrs- und Kriminalprävention an einem gemeinsamen Infostand über die Themen Taschendiebstahl sowie den sicheren Umgang mit Pedelecs. Ein weiterer Fokus lag auf der Sicherheit von Fußgängern. #sicherimStraßenverkehr

Dabei klärten die Expertinnen der Verkehrsunfallprävention über die Wichtigkeit von heller und gut sichtbarer Kleidung und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, insbesondere im Hinblick auf die "dunkle" Jahreszeit, auf. Rund 40 Bürgerinnen und Bürger nutzten das Beratungsangebot.

Am Troisdorfer Busbahnhof kontrollierte die RSVG über 2.300 Fahrgäste. In 127 Fällen wurden fehlende oder ungültige Fahrscheine festgestellt. Die Polizei unterstützte bei Bedarf durch Identitätsfeststellungen.

Auch die Verkehrsüberwachung spielte eine zentrale Rolle: Rund 120 Personen und 100 Fahrzeuge wurden überprüft. Dabei ahndete die Polizei über 30 Geschwindigkeitsverstöße sowie 26 Verstöße gegen das Handynutzungsverbot am Steuer. Bei einem Verkehrsteilnehmer ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum - eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Bei der Kontrolle eines weiteren Pkw-Fahrers stellten die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes fest, dass der 56-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer aktuellen Fahrerlaubnis ist. Durch weitere Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Auto gehörten. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Zivile Einsatzkräfte stellten zudem ein mutmaßlich gestohlenes Fahrrad sicher und leiteten ebenfalls ein Strafverfahren ein.

Gemeinsam mit der Feuerwehr Troisdorf kontrollierte das Ordnungsamt im Stadtgebiet Falschparker. Über 80 Parkverstöße wurden registriert, bei denen Rettungswege blockiert waren. Dabei wurden unter anderem auch abgelaufene Hauptuntersuchungen festgestellt und geahndet. Darüber hinaus waren die Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt mit dem Fahrrad unterwegs, um in den Naturschutzgebieten und Parks Hundehalter hinsichtlich der Leinenpflicht zu kontrollieren.

Am Abend zog Einsatzleiter André Grothe ein positives Fazit: "Der heutige Einsatz zeigt deutlich: Durch gemeinsame Präsenz und konsequentes Handeln stärken wir das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig. Wir werden auch künftig regelmäßig sichtbar sein und gemeinsam mit unseren Partnern für Sicherheit sorgen." #RheinSiegSicher (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 12:03

    POL-SU: Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

    Niederkassel (ots) - Am Dienstagmorgen (28. Oktober) gegen 07:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Porzer Straße / Feldmühlestraße / Hauptstraße / Landesstraße 82 in Niederkassel-Ranzel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde. Eine 56-jährige Frau war mit ihrem Ford auf der Feldmühlestraße in Richtung Porzer Straße / Hauptstraße unterwegs. An der dortigen Ampel musste sie verkehrsbedingt ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:19

    POL-SU: Haftbefehle bei Verkehrskontrolle vollstreckt - 38-Jähriger festgenommen

    Sankt Augustin (ots) - Am Montagmorgen (27. Oktober) kontrollierten Beamte der Polizeiwache Sankt Augustin gegen 10:15 Uhr einen VW-Fahrer auf der Straße "Am Bauhof". Dabei nahmen die Polizisten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Der 38-jährige Fahrer räumte ein, während der Fahrt einen Joint geraucht zu haben. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:14

    POL-SU: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - Zwei Fahrer leicht verletzt

    Ruppichteroth (ots) - Am Montagnachmittag (27. Oktober) kam es auf der Bundesstraße 478 (B 478) in Ruppichteroth zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt wurden. Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Renault die B 478 aus Richtung Ruppichteroth-Bröleck kommend in Richtung Ruppichteroth-Schönenberg. Zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren