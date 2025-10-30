Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (29. Oktober) kam es in Sankt Augustin-Hangelar zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Während die Bewohner des freistehenden Gebäudes in der Kölnstraße zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr unterwegs waren, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt. Der oder die Täter hebelten ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss auf, das anschließend vollständig aus dem Rahmen gerissen wurde. Bei der Rückkehr der Eigentümer gegen 20:10 Uhr stellten sie fest, dass sowohl das Erdgeschoss als auch das erste Obergeschoss einbruchstypisch durchwühlt worden waren. Ersten Ermittlungen zufolge wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die kriminalpolizeiliche Spurensicherung wurde hinzugezogen und nahm vor Ort ihre Arbeit auf. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 02241 541-3321 melden. Spezialisten der Siegburger Kriminalpolizei bieten kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz an. Sollten Sie Ihr Zuhause sicherer machen wollen, melden Sie sich für weitere Informationen und Termine unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Li) #RiegelVor

