Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugen melden betrunkenen Autofahrer

Mann mit 1,4 Promille unterwegs

Troisdorf (ots)

In Troisdorf meldeten am Sonntag (02. November) aufmerksame Verkehrsteilnehmer der Polizei eine sogenannte Trunkenheitsfahrt. Die Zeugen hatten einen Pkw gesehen, der auf der Bundesautobahn 560 (BAB 560) im Bereich einer Baustelle abwechselnd deutlich zu schnell und dann wieder viel langsamer als die erlaubten 80 km/h fuhr. Außerdem machte der Opel deutliche Schlangenlinien. Die auffällige Fahrweise setzte sich fort, als der Wagen die BAB an der Anschlussstelle Sankt Augustin verließ und über die Bundesstraße 56 (B 56) in Richtung Sankt Augustin und schließlich in die Mendener Straße bog. Nachdem hier ein Beifahrer ausstieg, setzte der Opfel-Fahrer seinen Weg über die Einsteinstraße, die B 56 und den Willy-Brandt-Ring in Richtung Troisdorf fort. Hier konnte das Fahrzeug schließlich von der Polizei gestoppt werden. Die Beamten registrierten bei dem 65 Jahre alten Fahrer starken Alkoholgeruch in der Atemluft. Außerdem hatte er nach dem Aussteigen aus dem Pkw erhebliche Gleichgewichtsprobleme und war kaum in der Lage deutlich zu sprechen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Daraufhin wurde der Troisdorfer mit auf eine Polizeiwache genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizei stellte den Führerschein des 65-Jährigen sicher. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (Uhl)

