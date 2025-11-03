PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugen melden betrunkenen Autofahrer
Mann mit 1,4 Promille unterwegs

Troisdorf (ots)

In Troisdorf meldeten am Sonntag (02. November) aufmerksame Verkehrsteilnehmer der Polizei eine sogenannte Trunkenheitsfahrt. Die Zeugen hatten einen Pkw gesehen, der auf der Bundesautobahn 560 (BAB 560) im Bereich einer Baustelle abwechselnd deutlich zu schnell und dann wieder viel langsamer als die erlaubten 80 km/h fuhr. Außerdem machte der Opel deutliche Schlangenlinien. Die auffällige Fahrweise setzte sich fort, als der Wagen die BAB an der Anschlussstelle Sankt Augustin verließ und über die Bundesstraße 56 (B 56) in Richtung Sankt Augustin und schließlich in die Mendener Straße bog. Nachdem hier ein Beifahrer ausstieg, setzte der Opfel-Fahrer seinen Weg über die Einsteinstraße, die B 56 und den Willy-Brandt-Ring in Richtung Troisdorf fort. Hier konnte das Fahrzeug schließlich von der Polizei gestoppt werden. Die Beamten registrierten bei dem 65 Jahre alten Fahrer starken Alkoholgeruch in der Atemluft. Außerdem hatte er nach dem Aussteigen aus dem Pkw erhebliche Gleichgewichtsprobleme und war kaum in der Lage deutlich zu sprechen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Daraufhin wurde der Troisdorfer mit auf eine Polizeiwache genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizei stellte den Führerschein des 65-Jährigen sicher. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 11:38

    POL-SU: 76-Jähriger wird Betrugsopfer / Täter gibt sich als Tochter aus

    Sankt Augustin (ots) - Am Freitag (31. Oktober) erstattete ein 76 Jahre alter Sankt Augustiner bei der Polizei Anzeige wegen Betrugs. Der Mann gab an, dass er am Vortag gegen 18:30 Uhr eine SMS mit folgendem Inhalt erhalten habe: "Hallo Papa, mein Handy ist kaputt. Bitte notiere Dir meine neue Rufnummer. Ich muss noch dringend Überweisungen tätigen, komme jedoch ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:21

    POL-SU: Zwei verletzte Autofahrer nach Zusammenstoß im Kreisverkehr

    Siegburg (ots) - Bei einem Zusammenstoß am Samstagmittag (01. November) sind in Siegburg zwei 55 und 72 Jahre alte Männer verletzt worden. Beide mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 72-Jährige gegen 14.15 Uhr mit seinem VW-SUV auf der Frankfurter Straße stadteinwärts. Am Kreisverkehr Frankfurter Straße/Händelstraße/Wilhelm-Ostwald-Straße überfuhr er aus ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:37

    POL-SU: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

    Hennef (ots) - In Hennef kam es zwischen Mittwoch (29. Oktober), 23:30 Uhr und Donnerstagmorgen (30. Oktober), 09:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Bröltalstraße. Ein oder mehrere unbekannte Täter drückten nach ersten Erkenntnissen ein Oberlicht über einer Zugangstür zu dem Ladenlokal auf und gelangten so in das Innere. Hier brachen sie eine Kasse auf und entwendeten nach ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren