POL-MA: Heidelberg: Unbekannte beschädigen Haltestelle - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Unbekannte entwendeten am Mittwoch in Sinsheim eine akkubetriebene Rüttelplatte von einem Anhänger. Die Unbekannten durchtrennten in der Zeit zwischen 7 Uhr und 14 Uhr die Spanngurte, mit denen die Rüttelplatte auf einem Anhänger verzurrt war. Dieser war in der Jahnstraße ...

