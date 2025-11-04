PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Verletzte bei zwei zusammenhängenden Unfällen

Eitorf (ots)

Am Montag (03. November) kam es in Eitorf zu zwei Unfällen mit insgesamt drei verletzten Personen. Zunächst fuhr gegen 09:00 Uhr eine 27 Jahre alte Eitorferin mit ihrem BMW über die Asbacher Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Zur gleichen Zeit wollte ein 51 Jahre alter Mann, der ebenfalls aus Eitorf stammt, mit seinem VW von einer Grundstückseinfahrt auf die Asbacher Straße einfahren. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen die für ihn von links kommende 27-Jährige und es kam zur Kollision, bei der die Frau leichte Verletzungen erlitt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte sie später zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von rund 8.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Am Ende eines dadurch entstandenen Rückstaus, wollte gegen 09:45 Uhr ein 45-Jähriger seinen Opel auf der Asbacher Straße kurz vor dem Ortseingang Eitorf wenden, um die Sperrung zu umfahren. Während des Wendevorgangs stieß er mit dem Fiat einer 48 Jahre alten Frau aus Eitorf zusammen. Hier wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt von Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf 5.000 Euro. Der 51-Jährige und der 45-Jährige müssen sich jeweils wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

