POL-SU: Verkehrsunfall an Bahnübergang - Eine Person tödlich verletzt

Hennef (ots)

Heute Vormittag (05. November) kam es in Hennef an einem Bahnübergang zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 68 Jahre alter Mann von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt wurde.

Gegen 10:15 Uhr wollte der Hennefer den beschrankten Übergang an der Bröltalstraße zu Fuß überqueren. Dabei erfasste ihn die S-Bahn, die in Richtung Hennef fuhr. Zeugen berichteten, der 68-Jährige habe die Gleise bei geschlossener Halbschranke betreten.

Der Lokführer erlitt einen Schock und wurde durch das Notfallmanagement der Deutschen Bahn betreut. Eingesetzte Notfallseelsorger kümmerten sich vor Ort um die Augenzeugen. Rund 100 Fahrgäste der S-Bahn, die wenige hundert Meter nach der Kollision stoppte, begleiteten Einsatzkräfte der Bundespolizei und Feuerwehr aus dem Zug. Sie setzten ihre Fahrt in Bussen fort, weshalb die Straße "An der Brölbahn" zeitweise gesperrt wurde.

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln wurde zur Spuren- und Beweissicherung hinzugezogen. Der Bahnverkehr auf der Strecke wurde eingestellt und die Bröltalstraße zwischen der Straße "An der Brölbahn" und der Frankfurter Straße gesperrt. Die Sperrung konnte nach rund dreieinhalb Stunden gegen 13:40 Uhr aufgehoben werden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Ost)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

