Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei sucht Fahrradfahrer, der an Unfall beteiligt war

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Freitagabend kam es in der Spitalstraße in Kaldenkirchen zu einem Unfall. Ein 10-jähriger Junge aus Nettetal wollte gegen 19:15 Uhr in der besagten Straße die Fahrbahn überqueren, als es zum Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer kam. Der Radfahrer sagte dem Jungen nur, dass er besser aufpassen solle, und entfernte sich daraufhin. Der Junge wurde leicht verletzt. Der unbekannte Radfahrer war mit einem roten Fahrrad unterwegs, etwa 40 Jahre alt, trug eine rote Jacke und eine blaue Jeanshose. Falls Sie der Radfahrer sind, den Radfahrer kennen oder weitere sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (996)

