Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet Willich - Polizei sucht Hinweise

Willich (ots)

Im Willicher Stadtgebiet kam es zwischen den Abendstunden des 31.10.25 bis zum Morgen des 01.11.25 zu mehreren Einbrüchen in private Wohnräume. Bei allen Taten wurde das Objekt über aufgehebelte Fenster oder die Terrassentür betreten. Zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr verschaffte sich mindestens eine unbekannte Person Zugang zu einer Wohnung auf der Straße "Am Anger" im Bereich Wekeln. Hier wurden Bargeld aus einer Geldbörse entwendet. In Anrath ereignete sich zwischen 18:30 Uhr und 23:40 Uhr auf der "Doomerstraße" ein Einbruch, wobei sämtliche Schränke durchwühlt und schließlich Nahrungsmittel und ebenfalls Geld entwendet wurden. In Willich auf der "Breite Straße" ereignete sich die Tat im Bereich der Nachtzeit. Dort verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus. Diverse Räumlichkeiten wurden durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang nicht benannt werden. Ob die Taten zusammenhängen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an. Haben Sie Hinweise zu den beschriebenen Einbrüchen? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter folgender Rufnummer: 02162/377-0. /PP (994)

