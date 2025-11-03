PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Drei brennende Mülltonnen - wer hat etwas beobachtet?

Viersen-Süchteln (ots)

Am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag sind in Süchteln drei Papiermülltonnen abgebrannt. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt wegen einer möglichen Inbrandsetzung. Zunächst brannte gegen 20.50 Uhr am Samstagabend eine Tonne am Siebenweg. Hier hatte eine Anwohnerin zunächst einen Knall gehört und dann die brennende Tonne entdeckt. Gegen 23.15 Uhr dann entdeckten eine Zeugin und ein Zeuge den Brand einer Papiertonne an einem Verbindungsweg zwischen Mosterz- und Barbarastraße auf Höhe der Martinschule. Um kurz nach Mitternacht wurden Feuerwehr und Polizei erneut alarmiert. Da brannte eine Papiertonne auf dem Vorplatz der Kirche St. Clemens an der Hochstraße. Das KK1 sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die am Abend und in der Nacht in Süchteln verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anders zur Aufklärung beitragen können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. /hei (992)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 09:58

    POL-VIE: 251101 Kreis Viersen: Halloweenbilanz

    Kreisgebiet Viersen (ots) - "Ab etwa zwei Uhr war es schlagartig ruhig." So beschrieb es die Dienstgruppenleiterin der Leitstelle am Allerheiligen-Morgen. Doch blicken wir nun kurz auf die Stunden davor. Zwischen 17.00 und 02.30 Uhr wurde die Polizei zu 119 Einsätze gerufen. Etwa 40 Einsätze standen im Zusammenhang mit Halloween. Es gab unter anderem fünf Einsätze wegen Ruhestörungen und 21 Einsätze wegen ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 21:20

    POL-VIE: Viersen/Venlo: Vermisste Seniorin angetroffen

    Viersen/Venlo (ots) - Die seit Donnerstagmittag vermisste 68-Jährige wurde heute Abend im benachbarten Venlo von einer Polizeistreife angetroffen. Vorsorglich wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Alle polizeilichen Maßnahmen wurden entsprechend eingestellt. Die Polizei Viersen bedankt sich für die zahlreichen Hinweise. /wg (989) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: 02162/377-1191 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren