Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Drei brennende Mülltonnen - wer hat etwas beobachtet?

Viersen-Süchteln (ots)

Am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag sind in Süchteln drei Papiermülltonnen abgebrannt. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt wegen einer möglichen Inbrandsetzung. Zunächst brannte gegen 20.50 Uhr am Samstagabend eine Tonne am Siebenweg. Hier hatte eine Anwohnerin zunächst einen Knall gehört und dann die brennende Tonne entdeckt. Gegen 23.15 Uhr dann entdeckten eine Zeugin und ein Zeuge den Brand einer Papiertonne an einem Verbindungsweg zwischen Mosterz- und Barbarastraße auf Höhe der Martinschule. Um kurz nach Mitternacht wurden Feuerwehr und Polizei erneut alarmiert. Da brannte eine Papiertonne auf dem Vorplatz der Kirche St. Clemens an der Hochstraße. Das KK1 sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die am Abend und in der Nacht in Süchteln verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anders zur Aufklärung beitragen können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. /hei (992)

