POL-VIE: Viersen/Venlo: Vermisste Seniorin angetroffen
Viersen/Venlo (ots)
Die seit Donnerstagmittag vermisste 68-Jährige wurde heute Abend im benachbarten Venlo von einer Polizeistreife angetroffen. Vorsorglich wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Alle polizeilichen Maßnahmen wurden entsprechend eingestellt. Die Polizei Viersen bedankt sich für die zahlreichen Hinweise. /wg (989)
