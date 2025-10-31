POL-VIE: Viersen/Venlo: Vermisste Seniorin angetroffen

Willich (ots) - Willich: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise Am Donnerstag kam es zwischen 13:45 Uhr und 21:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Willich. Mindestens eine unbekannte Person versuchte, in das Haus in der Straße "Holterhöfe" einzubrechen. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Falls Sie Hinweise zu ...

