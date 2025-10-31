Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise

Willich (ots)

Willich: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise Am Donnerstag kam es zwischen 13:45 Uhr und 21:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Willich. Mindestens eine unbekannte Person versuchte, in das Haus in der Straße "Holterhöfe" einzubrechen. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Falls Sie Hinweise zu dem Einbruch haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (985)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell