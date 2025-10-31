PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise

Willich (ots)

Willich: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise Am Donnerstag kam es zwischen 13:45 Uhr und 21:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Willich. Mindestens eine unbekannte Person versuchte, in das Haus in der Straße "Holterhöfe" einzubrechen. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Falls Sie Hinweise zu dem Einbruch haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (985)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 18:40

    POL-VIE: 251031 Viersen-Süchteln: Öffentlichkeitsfahndung nach 68-Jähriger

    Viersen-Süchteln (ots) - Seit Donnerstagmittag (30.10.2025) wird aus dem Bereich Viersen-Süchteln eine 68 Jahre alte Frau vermisst. Letztmalig wurde sie gegen 12.00 Uhr im Bereich des Thomaswegs gesehen. Auf Grund einer beginnenden Demenz und anderen Erkrankungen ist sie eventuell nicht orientiert und deshalb auf Hilfe angewiesen. Die Frau ist etwa 1,50 Meter groß ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 14:09

    POL-VIE: Einbruch in Firma - Zeuginnen und Zeugen gesucht

    Brüggen (ots) - Zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr und Freitagmorgen, 5:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Firma in der Straße "Weihersfeld" in Brüggen. Laut derzeitigen Stand wurde aus einer Kiste Bronze-Späne gestohlen. Falls Sie Hinweise zu dem Einbruch haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (987) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 14:08

    POL-VIE: Anhänger von Firmengelände gestohlen - Zeugensuche!

    Viersen (ots) - Am Mittwoch brachen drei unbekannte Männer gegen 6 Uhr auf ein Firmengelände in der Gerberstraße ein. Sie öffneten das Tor und fuhren mit einem silbernen VW Kombi mit niederländischen Kennzeichen auf das Gelände. Dort hängten sie einen Anhänger an, der mit Aluminiumabfällen befüllt war, und fuhren davon. Die drei Männer sind zwischen 30 und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren