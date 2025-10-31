POL-VIE: Einbruch in Firma - Zeuginnen und Zeugen gesucht
Brüggen (ots)
Zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr und Freitagmorgen, 5:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Firma in der Straße "Weihersfeld" in Brüggen. Laut derzeitigen Stand wurde aus einer Kiste Bronze-Späne gestohlen. Falls Sie Hinweise zu dem Einbruch haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (987)
