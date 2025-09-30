PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Traktor - Zeugenaufruf

Asbach (ots)

Am 29.09.2025 kam es gegen 21:45 Uhr auf der L255 zwischen Asbach und dem Ortsteil Löhe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Traktor. An dem Heck des Traktors war ein Mähwerk angebracht, welches zum Teil auf die Gegenfahrspur ragte. Bei dem Versuch der beiden beteiligten Fahrzeuge aneinander vorbeizufahren, kam es zur Kollision des linken Außenspiegels des Linienbusses mit dem Mähwerk des Traktors. Der Fahrzeugführer des Traktors setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem Traktor der Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 07:02

    POL-PDNR: Mann liefert sich eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei

    Hamm (Sieg) (ots) - Am Montag, den 29.09.2025, gegen 11:55 Uhr kam es zu einer gefährlichen Verfolgungsfahrt, nachdem sich ein 43-jährigen Fahrzeugführer einer polizeilichen Verkehrskontrolle entzog. Der Mann sollte auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Hamm (Sieg) einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei Erkennen der Polizei flüchtete der Mann mit seinem ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:27

    POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Neuwied

    Neuwied (ots) - Illegale Entsorgung von Altöl Im Zeitraum vom 26.09 - 29.09.2025 kam es auf einer Grünfläche zwischen dem an der Grundschule Niederbieber angrenzenden Parkplatz und der Wied zu einer illegalen Entsorgung von Altöl. Hierbei wurden nach jetzigem Ermittlungsstand mehrere Liter Altöl auf der Grünfläche entsorgt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:13

    POL-PDNR: Versuchter Raub in der Innenstadt Linz

    Linz am Rhein (ots) - Am Vormittag des 29.09.2025 kam es im Bereich der Strohgasse in Linz zu einem versuchten Raub. Hierbei versuchte ein bislang unbekannter Täter die Handtasche einer älteren Dame zu entreißen. Dies missglückte dem Täter und dieser floh in unbekannte Richtung. In Folge des versuchten Raubs stürzte die Geschädigte zu Boden und musste sich im Anschluss in medizinische Behandlung begeben. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren