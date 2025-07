POL-PPRP: Markt der Begegnung in Landau

Haßloch (ots) - Am Samstag (06.09.2025), findet die Cars & Coasters Veranstaltung im Plopsaland Deutschland in Haßloch statt. Vor Ort werden über 150 Oldtimer sowie getunte Autos ausgestellt sein. Auch unsere Präventions- und Tuningexperten sind für Sie vor Ort. An dem Informationsstand des Polizeipräsidiums Rheinpfalz erhalten Sie Antworten rund um das Thema sicheres Tuning und Sicherheit im Straßenverkehr. Was ...

