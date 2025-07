POL-PPRP: Bei Einbruchsversuch gestört - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (22.07.2025), gegen 11 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Autofahrer von der Niederfeldstraße kommend die Damaschkestraße und streifte ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto eines 62-Jährigen. Der gesamte Sachschaden an beiden Autos beläuft sich auf circa 5.500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Darija Jung Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

