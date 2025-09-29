PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Illegale Entsorgung von Altöl

Im Zeitraum vom 26.09 - 29.09.2025 kam es auf einer Grünfläche zwischen dem an der Grundschule Niederbieber angrenzenden Parkplatz und der Wied zu einer illegalen Entsorgung von Altöl. Hierbei wurden nach jetzigem Ermittlungsstand mehrere Liter Altöl auf der Grünfläche entsorgt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

