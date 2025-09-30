Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mann liefert sich eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Hamm (Sieg) (ots)

Am Montag, den 29.09.2025, gegen 11:55 Uhr kam es zu einer gefährlichen Verfolgungsfahrt, nachdem sich ein 43-jährigen Fahrzeugführer einer polizeilichen Verkehrskontrolle entzog. Der Mann sollte auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Hamm (Sieg) einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei Erkennen der Polizei flüchtete der Mann mit seinem schwarzen Audi S4 über die K50 und anschließend über die K52 in Richtung Altenkirchen (Westerwald). Die anschließende Verfolgungsfahrt führte über mehrere Ortschaften und über Kreis- und Bundesstraßen. Der flüchtende Fahrzeugführer zeigte hierbei eine äußerst grob verkehrswidrige Fahrweise und überholte in Kurven und an unübersichtlichen Stellen mehrere Fahrzeuge. In der Ortslage Hilgenroth musste ein entgegenkommender Pkw eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem flüchtenden Pkw zu vermeiden. Hier kam es nur durch Zufall und aufgrund der schnellen Reaktion des entgegenkommenden Fahrzeugführers zu keiner Kollision. Die Verfolgung nach dem Pkw ging über die B256 Richtung Flammersfeld weiter, wo diese jedoch aus Gründen der Verhältnismäßigkeit und der Gefahr für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer abgebrochen wurde. Der Flüchtende setzte seine gefährliche Fahrweise fort und touchierte im späteren Verlauf in der Ortslage Neitersen einen entgegenkommenden Transporter. Der Fahrer konnte identifiziert werden. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die durch die Fahrweise des Fahrers gefährdet wurden, sich mit der Polizeiinspektion in Altenkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell