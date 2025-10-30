PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Einbruch in einem Einfamilienhaus

Viersen-Süchteln (ots)

In einem Einfamilienhaus auf der Lobbericher Straße in Dornbusch kam es zwischen dem 20.10.2025 ab 19:30 Uhr und dem 28.10.2025 19:30 Uhr zu einem Einbruch. Der oder die Unbekannten hatten die Haustür gewaltsam geöffnet. Im gesamten Wohnbereich wurden diverse Schränke durchgewühlt. Ob was entwendet worden sei, steht bis jetzt noch nicht fest. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /EK (983)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

