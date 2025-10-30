PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kripo ermittelt nach räuberischem Diebstahl und sucht Zeugen

Viersen (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 11:10 Uhr in der TEDI-Filiale in der Viersener Innenstadt am Rathausmarkt zu dem Fall. Ein unbekannter Mann hatte sich mehrere Gegenstände in die Tasche gesteckt und wurde dabei von einer Mitarbeiterin beobachtet. Als er dann die Kasse ohne zu bezahlen passierte, sprach ihn eine Mitarbeiterin an. Dabei hielt sie ihn am Arm fest. Der Mann riss sich los und flüchtete zu Fuß in Richtung Dülkener Straße. Den Dieb beschrieb die Zeugin wie folgt: Er hat ein ungepflegtes Erscheinungsbild, er trug eine Mütze, eine schwarze Jacke und eine grüne Weste. Die 40-jährige Mitarbeiterin wurde nicht verletzt. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf den Mann über die 02162/377-0. /wg (982)

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
