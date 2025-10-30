PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Beim Abbiegen überholt und in den Gegenverkehr geraten - Führerschein weg - Zeugensuche

Grefrath (ots)

Im Zuge von Ermittlungen zu einem Vorfall am Mittwoch gegen 11.45 Uhr sucht das Verkehrskommissariat einen Zeugen oder eine Zeugin. Beamtinnen und Beamte einer Einsatzhundertschaft der Polizei waren in ihrem Wagen auf der B509 bei Grefrath in Richtung Kempen unterwegs. An der Kreuzung mit der Viersener Straße wollten sie nach links abbiegen. Die Beamtin am Steuer ordnete sich deshalb auf der Linksabbiegerspur ein. Aus der Viersener Straße heraus bogen zwei Autos hintereinander rechts ab. Noch während des Abbiegevorgangs überholte der hintere Wagen das andere Auto und geriet dadurch auf die Linksabbiegerspur des Gegenverkehrs, wo die Beamtin nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen nach rechts einen Zusammenstoß verhindern konnte. Der Fahrer fuhr weiter. Die Polizeibeamtinnen und -beamte entschlossen sich, ihn wegen seines rücksichtslosen Verhaltens zu kontrollieren, verloren den Wagen aber zunächst aus den Augen, weil er sich mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit entfernte. Später konnten sie feststellen, dass das Fahrzeug auf einem Parkplatz stand. Der Fahrer bestätigte, dass er an der entsprechenden Stelle überholt hatte. Weil er schon mehrfach durch Verkehrsdelikte aufgefallen war, wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Zur genauen Ermittlung des Ablaufs wird die Autofahrerin oder der Autofahrer, der an der Kreuzung Viersener Straße/B509 gegen 11.45 Uhr überholt wurde, gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /hei (981)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

