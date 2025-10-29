POL-VIE: Einbruch in der Grundschule Lobberich
Nettetal-Lobberich (ots)
In dem Zeitraum zwischen dem 27.10.2025 ab 20:30 Uhr bis zum 28.10.2025, 6:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch an der Grundschule Lobberich. Vor Ort wurde festgestellt, dass Bargeld gestohlen worden ist. Die Täter sind jedoch noch unbekannt. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /EK (978)
