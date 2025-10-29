POL-VIE: Vermutliche Brandstiftung an einem PKW
Nettetal-Breyell (ots)
Am Dienstagabend dem 28.10.2025 gegen 21:14 Uhr, wurde ein PKW-Vollbrand in Breyell gemeldet. Da die Ermittler eine Brandstiftung nicht ausschließen können, sucht das Kriminalkommissariat 1 mögliche Zeuginnen und Zeugen unter der Rufnummer: 02162/377-0. /EK (977)
