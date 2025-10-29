PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Online-Infoabend: Digitale Kindheit - Fluch oder Segen? - jetzt kostenlos anmelden!

Kreis Viersen (ots)

Die Volkshochschule Viersen bietet im Rahmen der Seminarreihe "Gesundheitsimpulse" verschiedene Online-Infoabende an, die sich mit dem Thema "Digitale Medien im Familienalltag - Eltern stärken, Kinder begleiten" befassen. Neben vielen anderen Infoabenden wird unsere Kriminalhauptkommissarin Kerstin Skrzypczak an zwei Terminen einen Infoabend zum Thema "Digitale Kindheit - Fluch oder Segen?" gestalten. Am 3. November und 25. November klärt sie Eltern darüber auf, dass ein Bewusstsein für die Gefahren im Internet notwendig ist, um Kinder souverän und sicher durch die digitale Welt zu begleiten. Sie informiert über Cybermobbing, -grooming und gefährliche Challenges und erklärt, was sich dahinter verbirgt, wie man diese Gefahren erkennt und wie man das eigene Kind schützen kann. Die Anmeldung ist kostenlos und erfolgt über die Website der Volkshochschule. Unter folgendem Link müssen Sie lediglich "Digitale Kindheit" in die Suche eingeben, und schon finden Sie zwei Termine: Einer richtet sich an Eltern von Grundschulkindern, der andere an Eltern von Jugendlichen. https://www.kreis-viersen-vhs.de/index.php /jk (974)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

