Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fußgänger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Viersen (ots)

Am 27.10.2025 gegen 16:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bahnhofstraße Ecke Hauptstraße in Viersen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und einem Fußgänger. Ein 69-jähriger Viersener wollte dort einen Fußgängerweg überqueren, als es zum Zusammenstoß mit einem 16-jährigen Fahrer aus Viersen in seinem Leichtkraftfahrzeug kam. Durch den Unfall wurde der 69-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gefahren. /EK (973)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell