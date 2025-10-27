Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall beim Abbiegen - zwei Menschen schwer verletzt

Willich-Wekeln (ots)

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Sonntag gegen 12.50 Uhr an der Einmündung Bonnenring /Zum Schickerhof in Willich-Wekeln. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Wuppertal war auf der Straße 'Zum Schickerhof' unterwegs und wollte nach rechts auf den Bonnenring abbiegen. An dem abgesenkten Bordstein hielt er kurz an und bog dann ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 36-jährigen Pkw-Fahrers aus Krefeld. Bei dem Unfall wurde der 54-Jährige leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Bonnenring bis etwa 15.30 Uhr gesperrt. /wg (970)

