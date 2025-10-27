Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Raub? Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Willich (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 27-jähriger Willicher gegen 01:15 Uhr auf dem Weg nach Hause von mehreren Personen angegangen. Zunächst hätte es auf der Straße 'Markt 'einen verbalen Streit gegeben, der sich zuspitzte. Auf der Kreuzstraße kam es dann wohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 27-Jährige wurde zu Boden gebracht, eine Person kniete sich auf den Kopf. Eine weitere Person habe vermutlich versucht, dem Willicher das Mobiltelefon zu rauben. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Anwohner, welche die Situation beobachtet hatten, informierten die Polizei. Kurz darauf flüchtete die Gruppe in Richtung Hülsdonkstraße. Das Kriminalkommissariat 5 in Dülken ermittelt und fragt: Wer hat im Bereich Peterstraße, Markt und Kreuzstraße die Gruppe beobachtet und kann weitere Angaben machen? Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (969)

