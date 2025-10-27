Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand in Mehrfamilienhaus - Kripo ermittelt zur Brandursache

Grefrath-Oedt (ots)

Am Samstagmorgen wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte gegen 11:18 Uhr zu einem zunächst als starke Rauchentwicklung gemeldeten Brand, in einem Mehrfamilienhaus, in der Marktstraße in Grefrath-Oedt gerufen. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es konnten alle sich im Gebäude befindlichen Personen, nebst einem Hund, evakuiert werden. Drei der aus dem Gebäude evakuierten Personen wurden durch den Brand leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. /Coe. (966)

