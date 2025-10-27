Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei sucht nach Hinweisen zu mehreren Einbrüchen

Kreis Viersen (ots)

Im gesamten Kreisgebiet kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Einbrüchen. In Kempen brach zwischen dem 20. und dem 25. Oktober mindestens eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Memelstraße ein. Dabei wurden Münzen, Schmuck und Bargeld gestohlen. In St. Tönis ereignete sich gegen 20:30 Uhr ein Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Buchenstraße. Der oder die Täter verschafften sich über ein offenstehendes Fenster Zutritt und durchwühlten das Schlafzimmer im Erdgeschoss, während die Bewohner zu Hause waren. Entwendet wurden ein Portemonnaie und Schmuck. Auch in Lobberich kam es zwischen Freitag und Sonntag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Rennekoven. Ob hier etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Am Sonntag, zwischen 13 Uhr und 16:50 Uhr, brach ebenfalls mindestens eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Straße Donker Weg in Viersen-Hamm ein. Auch hier steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Haben Sie Hinweise zu einem der Einbrüche? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /JK (967)

