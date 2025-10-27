Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brennende Hecke - wir suchen Zeuginnen und Zeugen

Nettetal-Breyell (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 7.15 Uhr ist eine Hecke an der Dohrstraße in Breyell in Brand geraten. Anwohner hatten eine Rauchentwicklung bemerkt und waren nach draußen geeilt. Sie konnten das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit Feuerlöscher und Gartenschlauch in Schach halten. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Da nicht auszuschließen ist, dass das Feuer absichtlich gelegt worden sein könnte, bitten die Ermittlerinnen und Ermittler darum, dass sich diejenigen, die am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Dohrstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 02162/377-0 melden. /hei (968)

