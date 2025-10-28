POL-VIE: Einbruch in Firma - Haben Sie etwas gesehen?
Nettetal-Breyell (ots)
Am Sonntag, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr, brachen unbekannte Personen in eine Firma auf dem Lötscher Weg ein. Gestohlen wurden mehrere Kupferwellen und diverse Flacheisen. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (971)
