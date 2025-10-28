POL-VIE: Einbruch in Firma - Haben Sie etwas gesehen?

Willich (ots) - In der Nacht zu Sonntag wurde ein 27-jähriger Willicher gegen 01:15 Uhr auf dem Weg nach Hause von mehreren Personen angegangen. Zunächst hätte es auf der Straße 'Markt 'einen verbalen Streit gegeben, der sich zuspitzte. Auf der Kreuzstraße kam es dann wohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 27-Jährige wurde zu Boden gebracht, eine Person kniete sich auf den Kopf. Eine weitere Person habe ...

