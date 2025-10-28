POL-VIE: Dodge RAM gestohlen - Polizei sucht Hinweise
Schwalmtal-Waldniel (ots)
Am Montagmorgen, zwischen 4 Uhr und 8:30 stahlen unbekannte einen Dodge RAM in der Amerner Straße in Waldniel. Der Pick-up aus 2023 in der Farbe schwarz, hat das amtliche Kennzeichen KK-R 1500. Falls Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (972)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell