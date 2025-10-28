PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Dodge RAM gestohlen - Polizei sucht Hinweise

  • Bild-Infos
  • Download

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Montagmorgen, zwischen 4 Uhr und 8:30 stahlen unbekannte einen Dodge RAM in der Amerner Straße in Waldniel. Der Pick-up aus 2023 in der Farbe schwarz, hat das amtliche Kennzeichen KK-R 1500. Falls Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (972)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

  • 28.10.2025 – 15:27

    POL-VIE: Einbruch in Firma - Haben Sie etwas gesehen?

    Nettetal-Breyell (ots) - Am Sonntag, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr, brachen unbekannte Personen in eine Firma auf dem Lötscher Weg ein. Gestohlen wurden mehrere Kupferwellen und diverse Flacheisen. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (971) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: ...

  • 27.10.2025 – 14:44

    POL-VIE: Unfall beim Abbiegen - zwei Menschen schwer verletzt

    Willich-Wekeln (ots) - Der Unfall ereignete sich am gestrigen Sonntag gegen 12.50 Uhr an der Einmündung Bonnenring /Zum Schickerhof in Willich-Wekeln. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Wuppertal war auf der Straße 'Zum Schickerhof' unterwegs und wollte nach rechts auf den Bonnenring abbiegen. An dem abgesenkten Bordstein hielt er kurz an und bog dann ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 36-jährigen Pkw-Fahrers aus ...

  • 27.10.2025 – 14:41

    POL-VIE: Versuchter Raub? Kripo ermittelt und sucht Zeugen

    Willich (ots) - In der Nacht zu Sonntag wurde ein 27-jähriger Willicher gegen 01:15 Uhr auf dem Weg nach Hause von mehreren Personen angegangen. Zunächst hätte es auf der Straße 'Markt 'einen verbalen Streit gegeben, der sich zuspitzte. Auf der Kreuzstraße kam es dann wohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 27-Jährige wurde zu Boden gebracht, eine Person kniete sich auf den Kopf. Eine weitere Person habe ...

