POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise gesucht
Schwalmtal-Waldniel (ots)
In dem Zeitraum vom 24.10.2025, 16 Uhr bis zum 27.10.2025, 11 Uhr kam es zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus auf der Goethestraße in Waldniel. Im gesamten Wohnbereich wurden Schränke durchwühlt und Schmuck gestohlen. Falls sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sie sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162377-0. /EK (374)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell