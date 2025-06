Polizei Wuppertal

POL-W: SG Versuchte schwere Brandstiftung in Solingen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (31.05.2025, 04:10 Uhr) kam es in der Schützenstraße in Solingen zu einem Einsatz, bei dem eine mutmaßlich brennbare Flüssigkeit in einem Wohnhaus ausgebracht wurde. (s. Pressemeldung vom 31.05.2025: "SG Polizeieinsatz in Solingen"). Ein Bewohner des Hauses, der zunächst nicht auf die polizeilichen Maßnahmen reagierte, wurde von Spezialkräften in seiner Wohnung angetroffen und aus dem Haus gebracht. Im Zuge der fortlaufenden Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann für das Ausbringen der brennbaren Substanz im Treppenhaus verantwortlich sein könnte. Er wurde am Sonntag (01.06.2025) in seiner vorübergehenden Unterkunft festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen versuchter schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes angeordnet hat. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

