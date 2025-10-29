Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann mit offenem Haftbefehl nach Unfall festgenommen

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstag kam es um 19:15 Uhr zu einem Unfall in Süchteln. Ein 72-Jähriger aus Viersen fuhr mit seinem Auto in der Grefrather Straße in Richtung Viersen, als ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug auf seine Spur geriet und es zur Kollision kam. Zeuginnen und Zeugen konnten beobachten, dass der Mann, der den Unfall verursacht hatte, aus seinem Wagen stieg und flüchtete. Gegen 19:40 Uhr rief eine Frau bei der Leitstelle an und gab an, dass ein Mann, dessen Beschreibung auf den Unfallverursacher zutraf, bei ihr geklingelt hatte und sie gebeten hatte, ein Taxi für ihn zu rufen. Wenige Minuten später konnten Einsatzkräfte den Mann antreffen. Eine Abfrage im polizeilichen Abfragesystem ergab, dass es sich um einen 29-Jährigen aus Polen handelt, gegen den ein Haftbefehl vorliegt. Zudem wies der Mann Verletzungen im Kopfbereich auf, die darauf hinweisen, dass er kürzlich in einen Unfall verwickelt war. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Wagen, mit dem der Mann den Unfall verursacht hatte, gestohlen war. Der Mann wurde aufgrund seines Haftbefehls vorläufig festgenommen und heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. /jk (976)

