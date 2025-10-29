PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann mit offenem Haftbefehl nach Unfall festgenommen

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstag kam es um 19:15 Uhr zu einem Unfall in Süchteln. Ein 72-Jähriger aus Viersen fuhr mit seinem Auto in der Grefrather Straße in Richtung Viersen, als ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug auf seine Spur geriet und es zur Kollision kam. Zeuginnen und Zeugen konnten beobachten, dass der Mann, der den Unfall verursacht hatte, aus seinem Wagen stieg und flüchtete. Gegen 19:40 Uhr rief eine Frau bei der Leitstelle an und gab an, dass ein Mann, dessen Beschreibung auf den Unfallverursacher zutraf, bei ihr geklingelt hatte und sie gebeten hatte, ein Taxi für ihn zu rufen. Wenige Minuten später konnten Einsatzkräfte den Mann antreffen. Eine Abfrage im polizeilichen Abfragesystem ergab, dass es sich um einen 29-Jährigen aus Polen handelt, gegen den ein Haftbefehl vorliegt. Zudem wies der Mann Verletzungen im Kopfbereich auf, die darauf hinweisen, dass er kürzlich in einen Unfall verwickelt war. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Wagen, mit dem der Mann den Unfall verursacht hatte, gestohlen war. Der Mann wurde aufgrund seines Haftbefehls vorläufig festgenommen und heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. /jk (976)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 15:26

    POL-VIE: Fünftklässler lernen, wie wichtig Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist

    Nettetal-Lobberich (ots) - Am gestrigen Dienstag, 28. Oktober, konnten Fünftklässlerinnen und Fünftklässler des Werner-Jaeger-Gymnasiums in Lobberich mehr über sicheres Verhalten im Straßenverkehr lernen. An drei Stationen erhielten die Schülerinnen und Schüler praktische Informationen rund um das Thema Verkehrssicherheit. Besonders eindrucksvoll war eine ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 15:25

    POL-VIE: Online-Infoabend: Digitale Kindheit - Fluch oder Segen? - jetzt kostenlos anmelden!

    Kreis Viersen (ots) - Die Volkshochschule Viersen bietet im Rahmen der Seminarreihe "Gesundheitsimpulse" verschiedene Online-Infoabende an, die sich mit dem Thema "Digitale Medien im Familienalltag - Eltern stärken, Kinder begleiten" befassen. Neben vielen anderen Infoabenden wird unsere Kriminalhauptkommissarin Kerstin Skrzypczak an zwei Terminen einen Infoabend zum ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 15:31

    POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise gesucht

    Schwalmtal-Waldniel (ots) - In dem Zeitraum vom 24.10.2025, 16 Uhr bis zum 27.10.2025, 11 Uhr kam es zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus auf der Goethestraße in Waldniel. Im gesamten Wohnbereich wurden Schränke durchwühlt und Schmuck gestohlen. Falls sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sie sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162377-0. /EK (374) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren