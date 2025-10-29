Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Diebstahl, Verfolgungsfahrt, Unfälle - vorläufige Festnahmen

Brüggen-Bracht (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Einsatzkräfte der Polizei zwei Männer und eine Frau in Bracht vorläufig festgenommen. Nach einer vierten Person, einem Mann, wird noch gefahndet. Gegen 2.45 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und berichtete, er beobachte gerade mehrere Menschen, die Dinge aus Garagen am Birkenweg in Brüggen stehlen und zu einem Auto tragen würden. An der Kreuzung zur B221 konnte ein Streifenteam ein entsprechendes Auto sehen. Als die Beamten sich entschlossen, das Auto zu kontrollieren, gab der Fahrer Gas. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit - teilweise mehr als doppelt so schnell wie erlaubt - flüchtete das Fahrzeug. Es kam zu mehreren Unfällen mit Verkehrszeichen, einer Verkehrsinsel und schließlich einem Buswartehäuschen. Zwei Männer und eine Frau flüchteten daraufhin aus dem Wagen. Einen 53-jährigen Viersener konnten die Einsatzkräfte in unmittelbarer Nähe vorläufig festnehmen. Eine 35-Jährige Frau ohne festen Wohnsitz und ein 32-jähriger Niederländer mit Wohnsitz in Brüggen gingen den Beamten bei der Nahbereichsfahndung ins Netz. Im Kofferraum des Unfallautos befand sich unter anderem ein E-Scooter, der eindeutig den Diebstählen in den Garagen am Birkenweg zuzuordnen war. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu dem Diebstahl und der anschließenden Flucht nehmen das Kriminalkommissariat 2 und das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (980)

