POL-VIE: Multivan gestohlen - Haben Sie Hinweise?

Viersen-Süchteln (ots) - Am Dienstag kam es um 19:15 Uhr zu einem Unfall in Süchteln. Ein 72-Jähriger aus Viersen fuhr mit seinem Auto in der Grefrather Straße in Richtung Viersen, als ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug auf seine Spur geriet und es zur Kollision kam. Zeuginnen und Zeugen konnten beobachten, dass der Mann, der den Unfall verursacht hatte, aus seinem ...

