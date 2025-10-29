POL-VIE: Multivan gestohlen - Haben Sie Hinweise?
Willich (ots)
Zwischen Montag, 27. Oktober, 22:30 Uhr, und Dienstag, 28. Oktober, 11:00 Uhr, wurde ein Multivan von der Neusser Straße in Willich gestohlen. Der schwarze Multivan der Marke Volkswagen, Baujahr 2016, trägt das amtliche Kennzeichen KK-AU999. Wenn Sie Informationen zum Verbleib des Fahrzeugs haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (979)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
