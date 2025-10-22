Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall nach Radverlust

A602, Trier (ots)

Am Mittwoch, 22.10.2025 gegen 06:00 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Audi die A602 in Fahrtrichtung Trier. Ca. 1 km vor dem Verteilerkreis verlor der Audi ein Komplettrad. Das Rad rollte über die linke Fahrspur und kam zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen im Grünstreifen zum Stillstand.

Der Audi stand im Anschluss, nicht mehr fahrbereit, auf der rechten Fahrspur.

Daraufhin kam es auf Höhe des Pannen Pkw zu einem Auffahrunfall zwischen einem Hyundai und einem VW.

Der Hyundai kam, nicht mehr fahrbereit, auf der linken Fahrspur zum Stehen, sodass der nachfolgende Verkehr komplett zum Erliegen kam. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme konnte eine Fahrspur geräumt werden und der Verkehr konnte über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbeifahren.

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst von der Örtlichkeit verbracht werden.

Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme gegen 08:00 Uhr kam es in Fahrtrichtung Trier zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Einsatz waren Rettungsdienst und Feuerwehr, sowie die Polizeiautobahnstation Schweich und die Polizeiinspektion Trier.

