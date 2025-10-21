Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mehrere Tankbetrüge und andere Straftaten geklärt

Niederöfflingen (ots)

Am Dienstag, 21.10.2025, gegen 09:00 Uhr kam es auf der Tank- und Rastanlage Eifel West, an der A1 zu insgesamt drei Tankbetrügen. Die Fahrzeuge wurden durch die jeweiligen Fahrer, welche diese in Hamburg gekauft und mit spanischen Kurzzeitkennzeichen auf dem Weg nach Spanien waren, betankt und die Raststätte unmittelbar ohne Zahlungsvorgang wieder verlassen. Durch die sofortige Meldung an die Polizeiautobahnstation Schweich mit Beschreibung der Fahrzeuge und Kennzeichen konnten Kräfte der Polizeiinspektionen Wittlich, Bitburg, Schweich und Einheiten der Autobahnfahndung in die Fahndung eingebunden werden. Schließlich konnten die Fahrzeuge auf der BAB 1 zwischen den Abfahrten Föhren und Schweich in Fahrtrichtung Trier festgestellt und in der nahegelegen Dienststelle der Polizeiautobahnstation Schweich einer Kontrolle unterzogen werden. Ein viertes, zu den oben genannten drei dazugehöriges Fahrzeug wurden ebenfalls der Kontrolle zugeführt. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfungen und Maßnahmen wegen den gemeldeten Tankbetrügen konnte festgestellt werden, dass alle vier Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß zugelassen waren, weshalb gegen jeden Fahrer nicht nur eine Anzeige wegen Tankbetrug sondern auch wegen Kennzeichenmissbrauch eingeleitet wurde. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Trier vor Ort 1200 EUR Bargeld an Sicherheitsleistung erhoben. Weiterhin wurden die Kennzeichen und Fahrzeuge sichergestellt und die Fahrer einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen.

