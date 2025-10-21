Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeipräsidium Trier unterstützt Kinderprogramm zum Weltspartag

Trier (ots)

In der Woche vom 20. bis 24. Oktober 2025 steht in den Sparkassen-Filialen der Region Trier anlässlich des Weltspartages ein abwechslungsreiches Kinderprogramm auf dem Plan. Gemeinsam mit verschiedenen Partnern beteiligt sich auch das Polizeipräsidium Trier mit einer besonderen Mitmachaktion.

Die kleinen Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, einmal selbst in die Rolle einer "Polizeinachwuchskraft" zu schlüpfen. In echter Uniform können sie sich fotografieren lassen - ein unvergessliches Erinnerungsfoto fürs Familienalbum inklusive. Dabei stehen die Kinder ganz im Mittelpunkt und erleben die Polizei hautnah und positiv.

Bereits am Montag, 20. Oktober 2025, war das Polizeipräsidium in den Filialen in Tarforst und am Viehmarkt vertreten. Wer die Aktion verpasst hat, bekommt am Donnerstag, 23. Oktober, noch einmal die Chance, dabei zu sein: Von 9:30 bis 16:00 Uhr ist das Team der Polizei in der Sparkassen-Hauptfiliale in der Theodor-Heuss-Allee vor Ort.

Neben kleinen Präsenten erwartet die Kinder jede Menge Spaß rund um das Thema Polizei. Gleichzeitig soll der spielerische Erstkontakt Vertrauen schaffen und frühzeitig Interesse an den Aufgaben der Polizei wecken.

Ein weiterer Programmpunkt ist das Verkehrspräventionsprojekt BOB, das sich den Themen Verkehrssicherheit und verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr widmet. Dabei steht insbesondere die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen im Fokus.

Wie die bisherigen Veranstaltungstage zeigen: Ein voller Erfolg für BOB, die Polizei - und natürlich unsere großen kleinen Gäste!

